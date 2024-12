Iodonna.it - Per appassionate di trucco, skincare e profumi, le idee (sotto i 100 euro) da regalare a Natale

Leggi su Iodonna.it

Se siete (ancora) alla ricerca di un regalo speciale per il2024, in vostro soccorso arrivano i cofanetti beauty. Piccoli scrigni di bellezza ricchi di meraviglie make-up per occhi, labbra, e non solo, anche per la cura della pelle. Non mancano poi i super classici, i cofanetti eau de parfum per portare sempre con sé la fragranza amata. In gallery, leregaloi 100. Profumo di: le fragranze più amate durante le Feste X Leggi anche ›2024, i regali beauty per lui, dal grooming alle fragranze2024: i cofanetti beautyi 100Super chic (e perfettamente in budget) Chanel propone i suoi iconici rossetti Rouge Allure Velvet Nuit Blanche in un coffret bianco con al suo interno due shades inedite che prendono il nome dalle ore notturne: 00:00 e 06:00.