Ilrestodelcarlino.it - Parcheggiatore abusivo in Fiera a Bologna, disoccupato chiede 5 euro per lasciare l’auto durante l’esame scritto

, 13 dicembre 2024 - Si è improvvisatodellala sessione della prova scritta per diventare avvocato,ndo 5per macchina. L'uomo, un sessantenne, italiano,e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della stazioneNavile per truffa e inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune diper la durata di 3 anni. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i militari dell'Arma sono intervenuti insu segnalazione di un responsabile della direzione Ente, il quale ha segnalato che un uomo, spacciandosi perautorizzato,va 5per posteggiare la propria auto, nell’area del parcheggio “ex camera di commercio”, a tutti coloro che si erano recati lì per sostenere la prova scritta per diventare avvocato.