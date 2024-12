Biccy.it - Nuovi concorrenti al Grande Fratello, annuncio ufficiale: “Non solo loro due”

Nella casa delstanno per entrare dei. Dopo Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e Chiara Cainelli, stanno per tornare dei volti noti del reality di Canale 5. Davide Maggio ha annunciato in anteprima che Eva Grimaldi e Stefania Orlando faranno ilcomeback al GF, ma ha smentito il ritorno di Maria Teresa Ruta (annunciato da Tv Blog). Oggi Mediaset ha ufficializzato l’ingresso delle storiche vippone nella casa ed ha aggiunto anche una frase misteriosa.al: nonEva e Stefania.Nel nuovo spot delsi sente: “Nella casa delle emozioni non ci sono certezze e i colpi di scena non sono certo finiti. Stefania orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la porta rossa. e non saranno sole“. Quindi ci sarà un terzo ingresso, ma di chi si tratta? Nei giorni scorsi qualcuno ha rumoreggiato di un probabile arrivo di Maica Benedicto, la gieffina spagnola che è stata nella casa italianaper 48 orei.