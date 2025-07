WRC – Oliver Solberg in Rally1 | Un sogno che diventa realtà

Dopo il passo falso della stagione 2021 con Hyundai, il figlio d’arte è pronto a tornare nella classe regina. Questa settimana correrĂ il Rally di Estonia con la Toyota Yaris GR Rally1 ed Elliott Edmondson alle note. “L’obiettivo è finire la gara e ritrovare fiducia”, ha ammesso lo svedese Dopo aver testato per la prima . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

SOLBERG’S RALLY1 TEST Oliver Solberg is testing the Toyota GR Yaris Rally1 over two days on the roads of Finland. Solberg will make his Toyota WRC debut in Estonia (July 17-20) and is now testing his new car with a double preparation session on the Vai su Facebook

