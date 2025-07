Peppa Pig è davvero cattiva col suo fratellino e ho notato una frase che mi ha scioccato per questo vieto a mio figlio di vederla | il video virale su TikTok

“ Non sei il mio migliore amico “. Una frase ascoltata per caso che ha mandato sotto choc una madre australiana. Kelly Arvan ha pubblicato un video su TikTok che in poche ore ha superato le 400 mila visualizzazioni in cui ha criticato l’iconica serie animata “ Peppa Pig “. “Mi preoccupa perchĂ© Peppa è davvero cattiva con il suo fratellino. Mio figlio Kia, di tre anni, ha un fratellino di sette mesi, Kian, quindi non vorrei mai che Kia subisse una cattiva influenza da Peppa”. Proprio la protagonista dell’amatissima serie è stata oggetto di critiche da parte della Arvan. La donna australiana aveva notato un atteggiamento insolito nel figlio Kia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

