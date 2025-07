Notte drammatica sul Gran Sasso | sette giovani bloccati in quota

L'Aquila - Un’escursione sul Pizzo Cefalone finisce in difficoltĂ : sette giovani tra i 19 e 24 anni, affaticati e disorientati, vengono recuperati a Campo Imperatore dal Soccorso Alpino. Sotto il buio del Gran Sasso, una comitiva di sette escursionisti – di etĂ compresa tra i 19 e i 24 anni – si è trovata in difficoltĂ lungo il percorso sotto la vetta di Pizzo Cefalone. L'affaticamento e la scarsa visibilitĂ notturna hanno impedito al gruppo di proseguire in autonomia, generando apprensione e spingendo i ragazzi a lanciare l’allarme. In azione, nella nottata tra sabato e domenica, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Notte drammatica sul Gran Sasso: sette giovani bloccati in quota

