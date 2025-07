Anticiclone africano domina ma temporali improvvisi minacciano il nord e adriatiche

Roma - Anticiclone in crescita dall’Africa al Mediterraneo, con temperature in aumento, ma rischio temporali settentrionali e instabilità giovedì verso il versante adriatico. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un progressivo rafforzamento dell’anticiclone africano, che favorirà un marcato aumento delle temperature, in particolare tra martedì e mercoledì. Tuttavia, lungo il bordo settentrionale del promontorio anticiclonico si attiverà un flusso umido atlantico capace di generare temporali localizzati sulle Alpi già a partire da lunedì, intensificandosi nel corso della settimana. Martedì vedrà un clima ampiamente soleggiato su gran parte d’Italia, con la sola eccezione di qualche lieve instabilità pomeridiana sulle zone alpine e appenniniche, comprese aree come Alto Adige e Cadore, dove potrebbero verificarsi brevi rovesci serali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Anticiclone africano domina, ma temporali improvvisi minacciano il nord e adriatiche

