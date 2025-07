Grave incidente in aeroporto esplosione in pista e scalo chiuso VIDEO

Un drammatico incidente aereo ha scosso il mondo dell’aviazione civile. Il fatto si è verificato in pieno giorno, con condizioni meteorologiche apparentemente stabili, lasciando attoniti sia i passeggeri che il personale dello scalo. L’improvviso accadimento e la violenza dell’impatto hanno generato un clima di apprensione fra tutti i presenti. Le autorità hanno immediatamente interrotto tutte le operazioni, causando notevoli ripercussioni sui voli in programma e sulle attività ordinarie dell’aeroporto. Numerosi viaggiatori sono rimasti bloccati, mentre gli operatori aeroportuali si sono concentrati sulla gestione della crisi e sull’assistenza ai presenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Grave incidente in aeroporto, esplosione in pista e scalo chiuso (VIDEO)

È Thomas Bojano il 27enne di Lettomanoppello la quarta vittima dell'incidente avvenuto a Chieti Scalo - È Thomas Bojano il 27enne residente a Lettomanoppello deceduto a seguito dello scontro frontale avvenuto sulla strada a scorrimento veloce 656 direzione Pescara-Chieti (dietro lo stadio Angelini allo Scalo) tra la sua auto e una Toyota su cui viaggiavano tre persone decedute anche loro.

Quattro vittime per un in incidente frontale a Chieti Scalo: tra loro un giovane di Lettomanoppello - È un giovane residente a Lettomanoppello, classe 1998, la quarta vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, lungo la strada a scorrimento veloce 656 direzione Pescara Chieti (dietro lo stadio Angelini allo Scalo).

Grave incidente a Latina Scalo, bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada - Una bambina di 13 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via della Stazione. Insieme a lei c'era la sorellina più piccola, per fortuna rimasta illesa.

Grave incidente in pista all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio: secondo le prime frammentarie informazioni, un uomo sarebbe morto risucchiato dal motore di un aereo. Da quanto è stato possibile apprendere la vittima non sarebbe né un dipendente dello sca Vai su Facebook

