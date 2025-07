Non è stato facile scrivere delle violenze subite da mia madre I numeri dello streaming? Più che altro mi auguro che il pubblico mi capisca | la confessione di Niky Savage

L’ infanzia difficile, il successo e le accuse di misoginia. Nicholas Alfieri, in arte Niky Savage, si è raccontato a La Stampa. Grazie a ‘Yamamay’ si è fatto conoscere (con oltre 30 milioni visualizzazioni su Spotify), poi il primo album “ RAPPER ” per il venticinquenne milanese nato a Napoli. “Non considero trash nemmeno i miei pezzi più leggeri. Il punto è che la gente non ascolta davvero. Guarda la faccia, sente due parole e giudica. Ma in ogni brano metto qualcosa di personale, anche solo una frase”, ha raccontato Savage. Dietro i tatuaggi e le collane d’oro, il rapper vuole farsi conoscere per com’è realmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non è stato facile scrivere delle violenze subite da mia madre. I numeri dello streaming? Più che altro mi auguro che il pubblico mi capisca”: la confessione di Niky Savage

