Dal 13 luglio 2025 – e per tutta la vita – Jannik Sinner potrà entrare all’All England Club quando ne avrà voglia, avrà una stanza personale e tanti servizi esclusivi. E no, non perché semplicemente insieme ad Alcaraz sta dominando la scena tennistica internazionale o perché si chiami “Sinner” e basta. Ma perché gli spetta di diritto. Il motivo? Con la vittoria a Wimbledon, l’altoatesino – non solo ha preso le prime pagine dei quotidiani internazionali – ma è anche diventato socio onorario dell’All England Club a vita. È una riconoscenza che tocca a chi vince i Championships e viene ufficializzata nel momento in cui il vincitore fa ingresso nelle stanze private dell’All England Club dopo la premiazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner vince Wimbledon e diventa socio dell’All England Club. Una stanza riservata e servizi esclusivi: tutti i privilegi a vita dell’azzurro