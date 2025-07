BILANCIO Primo mese attività spazzamare Salerno Pulita

A un mese dalla ripresa delle attività di pattugliamento del mare di Salerno, il bilancio dello Spazzamare di Salerno Pulita è positivo. Questa imbarcazione, attiva dal mercoledì al lunedì, si dedica alla raccolta di idrocarburi e rifiuti galleggianti nello specchio d’acqua che bagna la città. L’esperienza maturata durante il primo anno di attività ha permesso, per questa estate, di rimodulare gli orari, garantendo così una reazione più rapida nell’intercettare le scie di materiali galleggianti che si avvicinano alla riva, spesso in correlazione con le correnti marine. A supporto del lavoro di avvistamento, l’equipaggio, formato e guidato dal comandante Emiliano Buralli, può contare su un drone e una moto d’acqua, strumenti che migliorano la capacità di individuazione e indicano allo Spazzamare in quale direzione muoversi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - BILANCIO Primo mese attività spazzamare Salerno Pulita

L'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi festeggia il suo primo anno di attività. Il bilancio alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, che critica...

