Simone Cristicchi nuove date per il Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025

Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, il nuovo tour di Simone Cristicchi, vede l'aggiunta di nuove date. Dopo l'obbligato stop di settimana scorsa, dovuto al problema di salute occorso, e le cure che sta proseguendo, Simone Cristicchi vuole essere regolarmente sul palco per le prossime date del suo Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025. Profondamente grato per l'affetto ricevuto, l'artista conferma tutti gli appuntamenti già comunicati e annuncia con entusiasmo nuove tappe che arricchiscono ulteriormente il calendario estivo. Questa la sua dichiarazione: « Ciao a tutti! Mi guardo per un attimo allo specchio, e il mio viso è bloccato in una posizione innaturale.

