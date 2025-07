wimbledon gli inglesi schiumano rabbia sinner campione dopato scrive il telegraph citando kyrgios

La rabbia degli inglesi, o almeno di alcuni media britannici, per la vittoria di Jannik Sinner, tracima nella piĂą volgare delle insinuazioni. Celebrare due campioni di Wimbledon squalificati per doping è difficile da digerire”. Wimbledon va in archivio con la vittoria di Jannik Sinner nel singolare maschile e con il trionfo di Iga Swiatek nel singolare femminile. Contro i due campioni, nel day after, si scaglia il Daily Telegraph con un durissimo articolo firmato da Oliver Brown, capo della redazione sportiva del quotidiano. Sotto i riflettori finiscono i casi che hanno coinvolto il tennista azzurro e l’atleta polacca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

