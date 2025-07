Filmopoli nelle Marche | pellicole mai arrivate nelle sale finanziate dalla giunta dem La denuncia di FdI

Lo scandalo dei finanziamenti a film mai uscite nelle sale arriva nelle Marche e arroventa una campagna elettorale gi√† calda in vista del voto di settembre. Il fattaccio, denunciato da Antonio Baldelli di FdI che ha annunciato un‚Äôinterrogazione parlamentare,¬† riguarda due produzioni in ricordo di Ivan Graziani, cantautore di origini abruzzesi ma legato alle Marche.¬†Il documentario Cavalieri del Lavoro ¬†ottiene nel 2019 un finanziamento per 260mila euro. La Regione, ai tempi, era governata dalla giunta dem guidata da Luca Ceriscioli. Nel luglio dello stesso anno, la Svim (Sviluppo Marche a guida Avs), che oggi si chiama Svem, stanzia 200mila euro per un prodotto doppione che ha lo stesso titolo, riscontrando per√≤ un avviso del Servizio Turismo sulla sovrapposizione tra i due progetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

