Il Patto Civico si sfila | voto contrario al bilancio annunciato da Rino Genovese

Tempo di lettura: 2 minuti Rino Genovese, consigliere comunale di Avellino e rappresentante del Patto Civico, ha annunciato pubblicamente che voterĂ contro il bilancio comunale nella seduta del consiglio comunale in programma giovedì pomeriggio. Una scelta maturata al termine di una consultazione interna con i candidati della lista da lui rappresentata, dalla quale è emersa in modo chiaro e prevalente la volontĂ di dire "no" alla manovra economica proposta dall'amministrazione Nargi. "Ho da poco terminato la consultazione con i candidati del Patto Civico per Avellino – ha dichiarato Genovese – e l'80% di loro mi ha chiesto con chiarezza di votare contro il bilancio.

