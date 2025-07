È passato un anno Il dolore è strano si presenta in modi diversi ma non svanisce mai Amica mia ti vorrò sempre bene | Tori Spelling ricorda Shannen Doherty

“ È passato un anno “. Inizia così la lunga lettera che Tori Spelling ha pubblicato su Instagram, dodici mesi dopo la morte di Shannen Doherty, venuta a mancare il 13 luglio 2024 a 53 anni. L’attrice è scomparsa dopo una lunga lotta contro un tumore, lasciando un vuoto tremendo nelle persone che la conoscevano bene, proprio come la collega Tori Spelling. Le due erano amiche da quando avevano condiviso il set di “ Beverly Hills 90210 “. “ Il dolore è strano. Si presenta in modi e momenti diversi ma non svanisce mai. Proprio come la tua memoria. Infatti brucia epicamente nella mia anima sempre di più con il passare dei giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it