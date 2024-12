NBA Butler ai titoli di coda con Miami | il cestista esce allo scoperto

Leggi su Sportface.it

Jimmy Bulter si prepara a dire addio aiHeat? Ilfa chiarezza sulle voci di mercato. Continuano ad orbitare innumerevoli voci intorno aiHeat e al futuro di Jimmy. Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Shams Charania, insider NBA per ESP, la franchigia in questione sia disposta ad ascoltare eventuali offerte per evitare di perderlo a costo zero. IHeat, infatti, starebbero esplorando possibilità di uno scambio. Inoltre, l’agente del giocatore, Bernie Lee, avrebbe fatto sapere agli addetti ai lavori che il suo assistito è aperto a delle destinazioni ben precise. Jimmyavrebbe in mente le due texane, Houston Rockets e Dallas Mavericks, ed i Golden State Warriors. Dunque, stando ai rumors, Jimmynon escluderebbe un ritorno a casa, ovvero, ad Houston.