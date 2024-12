Sport.quotidiano.net - MotoGp, la crisi Ktm inguaia Acosta. Parla il manager: “Siamo preoccupati”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 – Pedroe Ktm, un binomio che sembrava solidissimo ma che ora rischia di sbriciolarsi. Attenzione, non è alle viste una separazione per il 2025, lo spagnolo ha contratto per due anni, però lafinanziaria degli austriaci sta incrinando il rapporto di fiducia con il pilota e il suo, che avevano creduto alle promesse di Ktm di provare a scalfire la superiorità di Ducati. Nessuno, tuttavia, si aspettava questo crollo economico con debiti vicini ai 3 miliardi di euro e la preoccupazione serpeggia nell’entourage di, non tanto sulla presenza in griglia per il prossimo anno quanto sulla competitività della moto. Infatti, se da un lato Ktm sta continuando a ribadire il proseguimento del progetto, dall’altro è inevitabile pensare a enormi difficoltà nella fase di sviluppo della moto se dovessero mancare i finanziamenti alla parte sportiva.