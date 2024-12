Zonawrestling.net - Mercedes Moné risponde a Mariah May: “Una delle tante che sta cercando di salire sul Moné Express!”

Nei giorni scorsi la campionessa AEWMay ha ancora una volta criticato il roster femminile della AEW e poi si è lasciata andare a dure considerazioni sulla campionessa TBS, chiusa a suo dire nel suo ego e nei suoi spazi privati senza essere una vera leader per lo spogliatoio. Si attendeva una risposta della CEO ed è arrivata tramite il suo magazine digitaleMag, proprio la rivista citata nella critica della May.“Tutti vogliono parlare di me”La CEO ritiene di essere ad un livello superiore e le parole dile sono scivolate addosso, questo quanto scritto da Monè: “Oh, a proposito di, vuotiamo un po’ il sacco! È solo unache stadisul treno dell’hype di! Sapete com’è: quando non si è più sotto i riflettori, si iniziano a lanciare nomi come coriandoli.