La Palma la spiegazione del finale | Cosa simboleggiano le tartarughe?

La, ladelle?In Ladi Netflix, una famiglia norvegese visita la splendida isola per una vacanza serena quando si diffonde la notizia di un’eruzione vulcanica. Sono due ricercatori, Marie e Haukur, a notare per primi che c’è una crepa nella montagna così grande che significa che un disastro naturale sta per colpire in modo sconvolgente. Quando si recano da Alvaro, il responsabile della ricerca locale, questi respinge le loro affermazioni e dice loro di tornare con prove solide. Si preoccupa di come reagirà il mondo se l’istituto fornirà di nuovo informazioni inesatte e non ci sarà un grande impatto.Tuttavia, sembra che l’istinto di Marie avesse ragione: questo vulcano erutterà nel giro di poche ore, facendo crollare in mare un’intera catena montuosa e provocando un enorme tsunami mai visto prima.