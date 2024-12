Ilrestodelcarlino.it - ’La Palazzina dei sogni’ illumina i Giardini Margherita

La notte di Santa Lucia, tradizionalmente associata alla luce, quest’anno sarà un po’ speciale grazie all’arte contemporanea. L’appuntamento è stasera alle 19 nel piazzale Mario Jacchia deiper assistere allo svelamento de Ladei sogni, un progetto ideato dal duo artistico Antonello Ghezzi (Nadia Antonello e Paolo Ghezzi). L’evento consiste in un gigantesco collage di fotografie di cieli stellati di tutto il mondo che, per sei mesi, rivestirà il ponteggio della storicaLiberty. Al centro del ’mosaico’ campeggia Shooting stars, un’installazione sempre di Antonello Ghezzi, che emette un fascio luminoso nel momento in cui intercetta il reale passaggio di una stella cadente. Un’esperienza magica e interattiva resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Inaf (Istituto nazionale di Astrofisica) e dell’agenzia bolognese Likeyou.