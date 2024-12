Ilgiorno.it - Inchiesta milanese: Antonio Rossi e il gruppo Equalize sotto indagine per cyber-spionaggio

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea Gianni MILANO Bruxelles, Londra, i rapporti fra il ““ di- il trio Pazzali, Gallo e Calamucci - e, dirigente di una società di revisione perquisito il 12 novembre in Belgio nell’sulle presunte-spie.(tra gli indagati) ha risposto per quattro ore alle domande del pm Francesco De Tommasi, assistito dall’avvocato Andrea Puccio. "ha fornito all’autorità inquirente informazioni chiare e dettagliate – spiega l’avvocato Puccio – in merito alla progettata costituzione a Londra della societàLtd e all’incarico di Managing Director che, in ragione delle proprie consolidate competenze in ambito di corporate intelligence e fraud investigation, avrebbe assunto in tale contesto. Come noto, tuttavia, il progetto in questione non si è mai concretizzato, essendosi arrestato al livello di mera ipotesi".