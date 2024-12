Lettera43.it - Hanna Herasimchyk, arrestato il compagno dopo sei mesi: «Non fu morte naturale»

Svolta nel caso di, l’ex ballerina bielorussa di 46 anni trovata morta il 13 giugno nella sua abitazione di Pozzuolo Martesana (Milano) dove viveva con ilpolacco Konrad Marek Daniec. Era stato proprio lui a raccontare agli inquirenti di aver trovato la donna a terra priva di sensi, sostenendo che fosse morta naturalmente a causa dell’abuso di farmaci e di problemi pregressi. Ma ora,sei, le forze dell’ordine l’hannoper omicidio volontario accusandolo di aver soffocato la compagna per poi inscenare un decesso per cause naturali.L’uomo aveva raccontato di essere andato via di casa per simulare la sua estraneità ai fattiSecondo le testimonianze di alcuni vicini, i due avevano litigato e Konrad aveva raccontato di essersene andato di casa per due giorni, prima di rientrare il 13 giugno e trovaresenza vita.