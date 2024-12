Biccy.it - Gianmarco Zagato, le prime previsioni per il 2025: un addio e uno scandalo

Leggi su Biccy.it

non ha superato i 2 milioni di iscritti sul canale YouTube facendo le, ma da quando l’anno scorso ha realizzato un video annunciando cose (che realmente poi sono accadute quest’anno), il web è esploso e ormai pendono tutti dalle sue labbra. Alcune potevano essere verosimili, altre decisamente impensabili (all’epoca) come la rottura dei Ferragnez, la gravidanza dell’allora 19enne Gaia Bianchi che era single e quella di Hailey Bieber. Eppure.., leper ilReduce da quel “successo”, quest’annoha deciso di giocare svelandone un po’ alla volta. E – in attesa di guardare tutto il video con le dieciper ilche realizzerà a breve – ne ha spoilerate due sui social. Una l’ha detta durante il podcast Tavolo Parcheggio in merito a una catena di fast food: “per una notissima catena di fast food.