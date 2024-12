Formiche.net - Effetto Trump, Ue e Regno Unito sempre più vicini. Il sondaggio Ecfr

Dopo l’incontro con il primo ministro britannico Sir Keir Starmer, António Costa, nuovo presidente del Consiglio europeo, ha dichiarato a Chris Hope di GB News che ilè sulla “buona strada” verso il reset delle relazioni con l’Unione europea. I due si sono incontrati per la prima volta ieri a Downing Street per discutere il reset nelle relazioni e cercare di rafforzare i legami in un momento di crescente instabilità globale. I temi discussi durante l’incontro di ieri hanno incluso il sostegno incondizionato all’Ucraina e la situazione attuale in Medio Oriente, con particolare riferimento alla necessità di stabilizzare la Siria dopo la caduta del regime di Bashar Al Assad.Costa ha invitato Starmer a partecipare a un incontro informale dei leader dell’Unione europea a Bruxelles il 3 febbraio, un invito che il primo ministro britannico ha accolto con favore, esprimendo il suo interesse per una cooperazione strategica più profonda, in particolare nel settore della difesa.