Como-Roma | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani devono allontanarsi dalla zona calda, mentre i giallorosso vogliono sfruttare il momento positivo per risalire la classifica.si giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono quart’ultimi con 12 punti a pari punti con il Verona. La vittoria manca da nove turni, per cui la squadra di Fabregas deve tornare a conquistare l’intera posta in palio per allontanare i fantasmi della retrocessione.I giallorossi sono segnalati in ripresa dopo le due sconfitte consecutive della gestione Ranieri. La larga vittoria contro il Lecce nell’ultimo turno rappresenta uno stimolo in più per la squadra al fine di tornare a fare punti dando così ancora un senso al stagione.