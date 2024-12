Liberoquotidiano.it - China Matters presenta: il parere degli archeologi sui parallelismi universali tra le civiltà

Leggi su Liberoquotidiano.it

HANGZHOU, Cina, 13 dicembre 2024 /PRNewswire/Inserite nella mappa del patrimonio mondiale UNESCO da cinque anni, le rovineche di Liangzhu, in parallelo con laegea greca, hanno ottenuto crescente riconoscimento internazionale grazie al progresso della ricercaca escambi culturali.Sotto il tema "scambi e apprendimento reciproco per un nuovo modello di progresso umano", il Secondo Forum Liangzhu, tenutosi dall'11 al 13 novembre ad Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, ha riunito oltre 300 partecipanti da più di 60 paesi e regioni, tra cui funzionari culturali, diplomatici,, scrittori e musicisti, per esplorare il profondo significato culturale e storico di Liangzhu.Questo videoun dialogo tra due, il professor Minoru Yoneda dell'Università di Tokyo, e Patricia Ledesma Bouchan, direttrice del Museo del Templo Mayor di Città del Messico.