Castello delle Cerimonie il Comune revoca le licenze a La Sonrisa La sindaca | Prosegue l’acquisizione del bene

«Come comunicato nelle scorse settimane, è stato notificato il provvedimento diper la ristorazione e per l’albergo alle tre società che hanno gestito finora il complesso immobiliare denominato “Grand Hotel La”». Così ladi Sant’Antonio Abate (Napoli) Ilaria Abagnale ha fatto sapere che il “”, divenuto famoso per l’omonimo programma, dovrà terminare le sue attività, quella alberghiera e di ristorazione. Nonostante la famiglia Polese, che gestiva la struttura, avesse parlato di prenotazioni per eventi fino al 2026. Il provvedimento disposto da Abagnale è necessario dopo la sentenza di sgombero e sequestro della Cassazione.Il futuro delLaè il primo atto «in vista della completa acquisizione dela patrimonio comunale», ha spiegato la