Bove, arriva la bella notizia: è successo in queste ore

Ultimo aggiornamento 13 Dicembre 2024 19:53 di redazioneDopo l’operazione effettuata lo scorso martedì a Firenze, per Edoardoè tempo di buone notizie: tutto il mondo del calcio festeggia.Sono trascorsi dodici giorni dalle terribili immagini che hanno visto come protagonista Edoardo, il centrocampista della Fiorentina che ha accusato un malore nel corso della gara contro l’Inter. E al seguito del quale la partita è stata sospesa.L’accaduto, che ha subito preoccupato tutti i giocatori in campo e gli appassionati di calcio tenuti col filo sospeso dalle condizioni del 22enne, ha preso una svolta positiva nelle ore passate. Da Firenze filtra tanta speranza.torna a casa: atteso al Viola Park!Dopo l’impianto del defibrillatore cutaneo rimovibile avvenuto lo scorso martedì presso l’Ospedale Careggi del capoluogo toscano, Edoardopuò tornare a casa.