+85% delle azioni di Mao Geping Cosmetics al debutto alla Borsa di Hong Kong

Unda record: così hanno definito glisti l’esordio del brand beauty Mao. Il brand cinese, dopo aver già espresso l’intenzione di quotarsi in, ha appunto debuttatodicon un incremento dell’85%proprie(1318.HK). Questo è avvenuto dopo aver raccolto 300 milioni di dollari in un’offerta pubblica iniziale. Secondo i dati Dealogic si tratta del migliornella città degli ultimi quattro anni.Maodebuttadicome migliorsta degli ultimi quattro anniStando ai dati, lehanno aperto a 47,65 HK$ ciascuna. E in totale hanno registrato un costante rialzo durante la giornata, fino a raggiungere 55,25 HK$ nella sessione pomeridiana. Il brand ha poi venduto 78,4 milioni dia 29,80 dollari diciascuna.