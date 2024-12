Ilfattoquotidiano.it - Tijjani Noslin 4 anni fa lavorava da Subway a 300 metri dallo stadio dell’Ajax, ora lo sfida con la Lazio: “Mostrerò loro cosa so fare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ad oggi, l’emblema delladi Marco Baroni è senza dubbio. Un ragazzo che fino al 2020 preparava panini in un fast food a 300, la sua squadra del cuore. Non sognava più dicalciatore, mentre oggi è protagonista della cavalcata biancoceleste in Europa League e in Italia. Solo nell’ultima settimana ha messo a segno una clamorosa tripletta in Coppa Italia e fornito l’assist decisivo in campionato grazie al quale i biancocelesti hanno sconfitto il Napoli di Antonio Conte in entrambe le occasioni. Il suo percorso è stato però tutto rose e fiori: per arrivare a questi livelli, l’olandese ha dovuto sgomitare parecchio: “La mia mentalità è quella di non arrendersi mai“, ha ammesso l’attaccante in una recente intervista al De Telegraaf.Gli ostacoli della vitaNato e cresciuto ad Amsterdam, il giovaneha dovuto darsi daper poter coltivare il sogno di diventare un giorno un calciatore professionista: “Quando ero nelle giovanili, a causa di un errore amministrativo, non poterono tenermi.