Sciopero dei trasporti | il Tar boccia la precettazione di Salvini

Leggi su Dayitalianews.com

“Non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione (di garanzia, ndr), possano sorreggere la disposta”. Così il Taro del LazioMatteo.Il giudice monocratico ha accolto la richiesta dell’Usb (l’Unione sindacale di base) di sospendere l’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei, voluta dal ministro leghista.Un’ordinanza con la quale è stata ordinata la riduzione a quattro ore dellogenerale dei, proclamato per domani, per l’intera giornata. “Il Tar del Lazio accoglie la richiesta di Usb di sospendere l’ordinanza didi. Loè generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei”, sottolinea l’Usb in una nota.