Ilfattoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi: “Striscia la Notizia? Momento faticoso e per il futuro forse altri prodotti. Mai detto no al trash per Grande Fratello, non siamo bacchettoni, spero nel bis di This Is Me con Silvia Toffanin”

, a sorpresa, ha convocato la stampa a Cologno Monzese nello Studio 10 di Mediaset, lo stesso di “Verissimo”, per un saluto prima delle festività e anche per annunciare alcuni dati in positivo in chiusura della prima parte della stagione televisiva e anche per tracciare la linea nelle settimane a venire nel 2025. “Mediaset chiude un anno eccezionale dal Covid. Abbiamo provato a cambiare passo e qualche risultato si vede – ha affermato -. Abbiamo alle spalle 9mila ore di programmi auto-con una crescita quasi 20% rispetto al 2020. Chiudiamo l’anno solare (per la seconda volta) con i dati degli ascolti che superano per un soffio quelli del servizio pubblico. Intendiamoci per noi essere uguali alla Rai o superare Rai conta poco perchételevisione commerciale che genera dati pubblicitari e quindi per noi va molto bene così”.