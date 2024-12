Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin parla chiaro: “Spetta a me guidare Aprilia, ma serve rapporto con Bez”

Bologna, 12 dicembre 2024 – Jorgeriuscirà a difendere il titolo mondiale? Difficile, con Ducati che è un gradino sopra a tutti e con una coppia di piloti che appare imbattibile composta da Pecco Bagnaia e Marc Marquez.ha dimostrato di poterli battere, ma con la stessa moto, mentre ora dovrà portarea un cospicuo miglioramento.alzare l’asticella a Noale per dare allo spagnolo una moto competitiva per fronteggiare Ducati. Nessuno ci sta riuscendo, diciannove vittorie su venti gran premi nel 2024, e l’unica ad aver interrotto la striscia è stata proprioa Austin. Tuttavia, per giocarsi il mondiale servirà ben di più e scalfire il dominio rosso appare improbabile., però, non si arrende in partenza. Jorge: “Io il leader, macollaborare con Bezzecchi” Sicuramentemostra ambizione dopo aver ingaggiato il campione del mondo in carica e un pilota di talento come Marco Bezzecchi, capace anche di vincere gran premi in Moto gp prima della difficile annata 2024, ma non basta, servirà anche costruire una moto vincente e la coppia di pilota dovrà in ogni modo possibile collaborare per avvicinare il livello di Ducati.