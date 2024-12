Ilrestodelcarlino.it - Macchinista investito a Rubiera, Guglielmo Maiello era a pochi mesi dalla pensione

(Reggio Emilia), 12 dicembre 2024 – La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle 8,40, quando un uomo è morto,da un treno presso lo scalo merci di, in provincia di Reggio Emilia. La vittima è undi Mercitalia (Ferrovie dello Stato) di 57 anni, che si trovava sui binari quando è sopraggiunto il convoglio. Dai primi accertamenti pare che ildopo aver "parcheggiato" il suo treno merci stesse raggiungendo a piedi la stazione die per farlo era costretto a percorrere a piedi un attraversamento pedonale. Non si sarebbe accorto dell'arrivo imminente di un treno regionale che non dovendosi fermare aviaggiava ad una velocità di circa 160 chilometri all’ora. Non è stato perso in pieno, era leggermente defilato ed è quindi stato sbalzato a centinaia di metri.