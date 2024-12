Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 4-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: pesante sconfitta per la squadra bianconera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!20.38 Partita da un solo volto, quello delche domina e convince per tutti i 93 minuti. Laguarda al campionato in vista dello scontro contro la Fiorentina.93? Finisce la partita,4-0.92? Ultimo giro d’orologio della partita.90? Ci saranno tre minuti di recupero.88? Sehitler sfiora la doppietta personale di testa.86? Ancora ilche non smette di attaccare.84?poco propositiva, ma di fronte c’è una delle pretendenti alla vittoria finale.82? Gol di Sehitler, la 18enne tedesca segna con un sinistro a giro,4-0.80? Dentro Sehitler per il.78? Dentro Lehmann per la