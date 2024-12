Tpi.it - Libertà di stampa, nel 2023 Italia prima in Europa per querele temerarie contro i giornalisti

innelNell’è stata il Paese europeo nel quale si è registrato il maggior numero di, azioni legali promosse per intimidire e silenziare chi esprime critiche su temi di interesse pubblico. Lo rivela uno studio realizzato da Amnesty International, Osservatorio Balcani Caucaso Transe The Good Lobby.Le tre associazioni hanno dato vita a “Case”, coalizionele Slapp in(dove l’acronimo Slapp, sta per “Strategic Lawsuits Against Public Participation”, ossia azioni legali strategichela partecipazione pubblica).Secondo il nuovo Report di Case, presentato lo scorso 9 dicembre in occasione della Giornata internazionalela corruzione, nelinsono state rilevate 166e l’è stata il Paese che ne ha contate di più: 26.