La propaganda non ha limiti sulla carneficina a Gaza

In Italia, l’arte di modellare lasembra aver trovato il suo culmine con la vicenda delle dimissioni del presidente di Amnesty Israele. Per giorni i media nostrani ci hanno raccontato che Ronen Raz si sarebbe dimesso per dissenso nei confronti del rapporto sull’accusa di genocidio di Israele a. Un racconto perfettamente aderente al clima politico dominante, tanto da sembrare fatto su misura per confermare pregiudizi più che informare. Ma bastava leggere la lettera di Raz per scoprire tutt’altra verità. “Mi sono dimesso perché non potevo più presiedere un ramo che non trattava i palestinesi come partner uguali, e non potevo avallare una critica al rapporto di Amnesty International che finge di essere un’opinione di una minoranza di esperti, ma è invece poco più che l’espressione di una visione del mondo israelo-ebraica, escludendo le voci palestinesi.