Ilfattoquotidiano.it - “La legalizzazione della marijuana in America e Canada è uno dei più grandi errori di sempre”: così Elton John

“Lainè uno dei piùdi”. Chi lo ha detto?. Una risposta forse inattesa a una domanda che Time ha fatto al musicista eletto Icon of the Year. E l’autore di capolavori come Your Song ha spiegato: “Sostengo che crei dipendenza. Porta ad altre droghe. E quando sei fatto, e io sono stato fatto, non pensi normalmente”. Sono ormai oltre 30 anni cheha superato la sua dipendenza dalla cocaina. Come ricorda il Guardian, in un’intervista del 1999 con David Frost,rivelò che i problemi alla gola avuti a metà di un tour in Australia negli anni ‘80 erano causati dallae disse di aver smesso di usarla dopo il consiglio dei medici. Lo scorso settembre l’artista ha contratto una grave infezione oculare e su Instagram ha dichiarato: “Ho una visione limitata ad un occhio, quello destro.