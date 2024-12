Metropolitanmagazine.it - Jim Carrey vuole riprendere il suo ruolo ne “Il Grinch” ma solo a una condizione

Jimha un’idea su comeildeldopo aver recitato nell’omonimo film del 2000. In una nuova intervista,ha dichiarato che vorrebbe interpretare di nuovo il personaggio creato dal Dr. Seuss, ma con un grande cambiamento. “Oh, cavolo, sai, seriuscissimo a capire il“, ha dettoa ComicBook quando gli è stato chiesto quale personaggio gli sarebbe piaciuto interpretarlo di nuovo. “Il fatto è che, il giorno stesso, l’ho fatto con un sacco di trucco e riesco a malapena a respirare. È stato un processo estremamente straziante“. Ha continuato, “I bambini erano sempre nella mia mente. ‘È per i bambini. È per i bambini. È per i bambini.’ E ora, con la motion capture e cose del genere, potrei essere libero di fare altre cose. Tutto è possibile in questo mondo“.