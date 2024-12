Lanazione.it - Firenze, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi

12 dicembre 2024 - Nel segno del soul, del miglior cantautorato italiano e dei crooner che hanno fatto la storia della musica.torna in. Sabato 14 dicembre sarà sul palco del, ultimi spiccioli di quel “Crooning Italian Theaters Tour” che da settimane lo vede protagonista nei maggiori teatri italiani e non solo. I biglietti – posti numerati da 25,30 a 69 euro inclusi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 055.212320. In primo piano il recente EP “L’Oro”, ultimo atto del progetto “Crooning Undercover” con cuiha preso in prestito e interpretato brani del soul/jazz internazionale, con l’aggiunta di inediti in tema.