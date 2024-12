Lettera43.it - Elton John è l’Icona dell’anno per la rivista Time

2024 per la. Il 77enne cantautore britannico, che da poco ha rivelato di aver perso la vista per un’infezione agli occhi, ha ricevuto l’ambito riconoscimento non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per la longevità della sua carriera sempre ai vertici in tutto il mondo. Assieme alla resistenza alle difficoltà. «Quando diventi famoso, attorno a te si crea una corte», ha spiegato l’artista. «Tutti competono per il posto migliore, diventando invidiosi». Un successo tradottosi in 4.500 concerti in circa 50 anni, 57 brani in Top40 negli Stati Uniti e vari premi tra Oscar, Grammy, Emmy e Tony Awards. «Abbiamo cercato di cambiare un po’ il mondo», ha precisato. «Siamo stati gentili e abbiamo provato ad aiutare le persone». Il 12 dicembre, ilannuncerà la Persona2024, che Politico è certa sarà Donald Trump.