Lanazione.it - Consorzio di Bonifica. Lo stage degli studenti

Leggi su Lanazione.it

Avvicinarsi al mondo del lavoro è un passo importante della vita e l’obiettivo è quello di compiere il primo passo con la giusta dose di curiosità di andare a scoprire le attività lavorative da svolgere. Così stato per duedel liceo statale Antonio Rosmini di Grosseto che hanno concluso la loro settimana dialdi6 Toscana Sud. È il progetto di alternanza scuola-lavoro reso possibile con la convenzione stipulata tra l’ente e l’istituto diretto dalla dirigente Roberta Capitini. GliLeonardo Bassi e George Razvan Vichiriuc hanno potuto partecipare alle attività quotidiane del, ospiti dei vari settori: dall’area amministrativa alla progettazione, dall’ufficio legale alle risorse umane, fino alla comunicazione. A seguire i due giovani, con il supporto di tutte le altre aree, è stato Carlo Cagnani, responsabile amministrativo didi6 Toscana Sud: "Voglio sottolineare l’impegno e l’interesse che Leonardo e George hanno avuto in questa settimana – afferma Cagnani – per noi è sempre un piacere aprirci alle nuove generazioni, per fare in modo che l’attività delpossa essere sempre più conosciuta".