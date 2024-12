Universalmovies.it - Clayface | Il nuovo film DC sarà diretto da Mike Flanagan

Lo specialista in genere horrorha firmato con DC Studios per scrivere e dirigere unispirato al super-villain.Dopo le parole si è giunti ai fatti. Il regista diquali Doctor Sleep e di serie tv quali Hill House, dopo aver – lo scorso anno – presentato alcune idee relative ad un ipoteticosu, ha deciso di scendere in campo in prima fila per dare il via alle sue stesse idee. La conferma è arrivata questa notte attraverso un articolo proveniente da Deadline.Il progetto dilegato al villain di Batman viene descritto dallo stesso regista come un mix esplosivo di generi, dove l’horror, il thriller e la tragedia sono il suo punto cardine dal punto di vista narrativo. Alcune voci molto vicine al regista hanno iniziato a puntare sulla presenza digià in The Batman 2 di Matt Reeves, facendo pertanto parte NON del DC Universe canonico creato da James Gunn e Peter Safran, ma dell’etichetta Elsewords di cui hanno fatto parte anche i due Joker.