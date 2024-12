Liberoquotidiano.it - Caivano, la promessa di Meloni è debito. Operazione "bonifica", scatta il maxi-sequesto

Ogni: prosegue senza sosta l'-legalità a, con il governo e Giorgiain prima persona che un anno e mezzo fa si erano adoperati per "re" il Comune alle porte di Napoli abbandonato a se stesso e lasciato in mano alle organizzazioni criminali. I Carabinieri di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di una società operante ache si occupa della gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, carta e cartone) di 75 Comuni tra le Province di Napoli, Caserta e Salerno. Il legale rappresentante della società è ritenuto responsabile di scarico abusivo di reflui industriali e gestione illecita di rifiuti.