WWE | Shawn Michaels porta i fan dietro le quinte di NXT Deadline

La leggenda della WWE,, ha regalato ai fan uno sguardo esclusivoledi NXT, utilizzando i social media per celebrare il successo dello show e anticipare le prossime novità per il brand.ha condiviso un video delledell’evento live premium, accompagnato dalla didascalia: “Abbiamo alzato il livello a #WWE. Uno sforzo incredibile da parte dei nostri Superstars di #WWENXT e di tutto il team. Cosa ci aspetta ora?”We raised the bar at #WWE. Incredible effort from our #WWENXT Superstars and entire crew. What's next? pic.twitter.com/i5tqgrom9r—(@) December 10, 2024ha regalato momenti indimenticabili grazie alle prestazioni straordinarie di Oba Femi e Giulia, che hanno trionfato rispettivamente nell’Iron Survivor Challenges maschile e femminile.