Vigor in cerca di rinforzi | sfida decisiva a Fossombrone senza capitan Pesaresi

Prima un attaccante poi, forse, un ritocco a centrocampo. Le linee guida in casaina appaiono chiare, nel frattempo l’ultima trasferta del 2024 incombe: domenica alle 14.30 i rossoblu saranno impegnati nel difficile campo di. In molti si aspettano un rinforzo, un’arma in più in vista di questo sentitissimo derby. Difficile prevedere le prossime mosse del club, ma sul fatto che ladovrà fare a meno di, squalificato a causa dell’ammonizione rimediata domenica, non ci sono dubbi. I rossoblu, attualmente, si ritrovanocentravanti, eccezion fatta per il giovane Stecconi. Mister Aldo Clementi dovrà inventarsi qualcosa, salvo colpi di scena in grado di cambiare prospettiva. "C’è la volontà di potenziare la squadra, dobbiamo solamente organizzarci perché il budget va rispettato e questa è una priorità assoluta - dice il direttore sportivo Moroni -.