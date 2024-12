Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, il 2025 inizia con il piede sbagliato: cassa integrazione ad Atessa fino al 19 gennaio. E su Mirafiori voci di chiusura fino a febbraio

Mentreparla di grande rilancio, di Italia centrale nelle sue strategie, di una sorta di rivoluzione ora che Carlos Tavares non c’è più, la realtà continua a bussare alle porte degli operai. La direzione della fabbrica di, dove si produce il Ducato, ha comunicato ai sindacati che subito dopo laper le festività ci sarà altra. Dal 7 al 19a 1.500 dipendenti dello stabilimento verranno collocati in cig. Il, insomma,con ile non solo nel sito abruzzese. In ambienti sindacali, come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, è sempre insistente la voce che vorrebbechiusaalla fine di, una comunicazione che potrebbe arrivare nell’incontro tra le Rsu e i manager della fabbrica torinese in programma il 13 dicembre.