Ilgiorno.it - Rischio cardiovascolare a Milano: quartieri più vulnerabili durante le ondate di calore

Quasi un milanese su quattro è più adi problemi cardiovascolariledi. E ci sonomolto piùrispetto altri: tra Corso-Buenos Aires e Porta Venezia l’allarme è decisamente più alto rispetto a Gorla-Precotto e Porta Magenta, dove fontanelle pubbliche e spazi verdi aiutano. La mappa “del“ è stata realizzata - utilizzando anche l’intelligenza artificiale - dal D-Hygea Lab del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di, in collaborazione con l’Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. L’intero studio è stato pubblicato sulla rivista “Population and Environment“. Sotto la lente l’impatto delledisulla salutedei residenti di. Sono state analizzate 64.881 emergenze cardiovascolari - registrate tra il 2017 e il 2022 - e sono stati tracciati, in particolare, 114 giorni di caldo estremo, definiti come quelli con una temperatura apparente superiore al 95esimo percentile.