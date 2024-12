Ilfattoquotidiano.it - Procura di Catanzaro, per il dopo-Gratteri il Csm nomina Curcio. Ma lo sfidante si ribella: “Inopportuno, fu censurato nel caso Why not”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A oltre un anno dall’addio di Nicola, trasferito a Napoli, ladiha il suo nuovo capo: è Salvatore, sessant’anni, attualetore di Lamezia Terme. Il suo era l’unico nome proposto dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, competente sugli incarichi direttivi. A differenza di quanto accade di solito in questi casi, però, la ratifica da parte del plenum (l’organo al completo) non è stata una formalità: otto consiglieri si sono astenuti, ritenendo che la scelta fosse profondamente inopportuna. Nel lontano 2008, quando lavorava ingenerale afu infatti tra i protagonisti della cosiddetta “guerra tra Procure” sull’inchiesta Why not avviata da Luigi De Magistris: insieme in violazione del dovere di astensione, firmò un decreto di contro-sequestro del fascicolo acquisito dai pm di Salerno, che accusavano lui e i suoi colleghi di aver insabbiato l’indagineaverla revocata a De Magistris (il procedimento è finito con un’assoluzione definitiva).